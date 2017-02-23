В Великобритании в ядерном бункере для защиты правительства нашли плантацию марихуаны на миллион евро

В английском графстве Вильтшир в ядерном бункере 1980-х годов полиция обнаружила плантацию марихуаны стоимостью более миллиона евро.

Об этом сообщает «ЕвроПравда» со ссылкой на «The Telegraph».

Полиция совершила рейд на бункер, предназначенный для защиты правительства на случай ядерной атаки, в ночь на четверг. Министерство обороны Британии больше не является владельцем бункера, однако сам он еще цел и двери с защитой от ядерного взрыва на месте.

Полиция вышла на нелегальную плантацию благодаря предоставленной разведкой информации. При этом полицейским пришлось ждать, когда из бункера вышли люди, поскольку он "почти полностью непроницаемый".

После задержания трех человек полицейские воспользовались их ключами, чтобы попасть в бункер. Там в 20 комнатах было обнаружено несколько тысяч растений на разной стадии созревания.

Общая стоимость найденной марихуаны – более миллиона евро. Трех мужчин, найденных внутри бункера, арестовали по подозрению в выращивании марихуаны. Еще троих, задержанных снаружи, арестовали по подозрению в производстве марихуаны и торговле людьми.

Напомним, в Великобритании на берег выбросило 360 килограммов кокаина.