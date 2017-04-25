На Николаевщине мошенница выманила у оператора АЗС 5,5 тысяч гривен

В Первомайске аферистка выманила 5,5 тысяч гривен у оператора АЗС.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

Так, на работу к мужчине пришла неизвестная женщина, которая назвалась женой одного из постоянных клиентов их заправки. Незнакомка рассказала, что она стала участником ДТП и для урегулирования вопроса ей срочно нужно 5,5 тысяч гривен.

«Женщина попросила одолжить ей эту сумму, ссылаясь на то, что ее муж выехал за пределы города, но когда он вернется, то отдаст долг. В подтверждение своих слов аферистка позвонила «мужу» и дала трубку оператору АЗС. Телефонный собеседник назвался постоянным клиентом заправки, подтвердил, что это его жена и попросил дать ей требуемую сумму. Незнакомец заверил, что через пару часов он вернется в город и отдаст всю сумму. Женщина дала оператору заправки два номера мобильных телефонов своего «мужа», чтобы с ним была связь», - рассказали в полиции.

Доверившись аферистам, работник заправки дал незнакомке деньги. Когда же «постоянный клиент» не вернул долг, мужчина пытался связаться с ним по оставленным номерам телефонов, но они были вне зоны досягаемости.

Приметы мошенницы: на вид около 25 лет, роста около 165 см, худощавого телосложения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве задержали серийного афериста, который промышлял на сделках с недвижимостью.