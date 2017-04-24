В Николаеве воры обокрали квартиру на глазах у соседей, пока те пытались дозвониться в полицию

В Николаеве воры через окно проникли в квартиру и обокрали ее в то время, пока свидетели происшествия пытались дозвониться на линию «102», на которой никто не отвечал.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила жительница Николаева.

По ее словам жительницы Николаева, происшествие произошло в воскресенье около 19:20. Один мужчина проник на квартиру на втором этаже, а второй – контролировал ситуацию на улице.

Согласно сообщению, свидетели кражи много раз звонили на спецлинию «102», но им никто не отвечал на звонок. В то же время злоумышленники приблизительно за 15-20 минут собрали ценные вещи и скрылись.

В Заводском отделе полиции в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказали, что сотрудники их отдела выехали через несколько минут после поступления им соответствующего сигнала. В райотделе пояснили, что линия «102» не находится в их компетенции. При этом в полиции отмечают, что заявитель изначально назвал неправильный адрес, что дезориентировало патрульных и оперативников.

Из жилища злоумышленники украли ювелирные изделия и деньги. Сотрудники опергруппы собрали материалы и внесли информацию о произошедшем в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 185 «(«Кража») Уголовного кодекса Украины. Личности воров устанавливаются.