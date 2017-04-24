Вандалы в Николаеве сломали табличку на памятнике в сквере героев Чернобыля

В Николаеве неизвестные вандалы сломали табличку на памятнике в сквере памяти героев Чернобыля.

Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич, сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского горсовета.

В связи с этим Сенкевич дал поручение установить видеонаблюдение и смонтировать освещение в этом сквере.

- Недавно к нам приезжал представитель Посольства Японии в Украине, который в сквере памяти героев Чернобыля высаживал с нами сакуры… И для меня было непонятно, когда я узнал от Рубена Симоняна, что какие-то вандалы поглумились над памятником и сломали памятную табличку. Можно по-разному относиться к разным боевым действиям, но как можно по-другому понимать события, случившиеся в тот роковой день? Как можно не ценить подвиг людей, защищавших нас с вами от невидимого убийцы? Я был шокирован, особенно осознавая, что все случилось в непосредственной близости к отделению полиции. Это значит, что безнаказанность развращает, а люди, совершившие такой поступок, отморозки высшего сорта, - отметил Сенкевич.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве установили освещение в сквере имени Вячеслава Чорновола и на следующий день неизвестные похитили оттуда два светильника.