Киевский суд приговорил отца четырех детей к 2,5 годам тюрьмы за кражу 20 шоколадок на сумму 238 гривен

Печерский районный суд Киева приговорил отца четырех детей к 2 годам и 4 месяцам тюрьмы за кражу 20 шоколадок «Рошен» из магазина.

Об этом говорится в решении суда от 12 апреля.

Осужденным оказался уроженец с. Капитановка Киево-Святошинского района, отец 4-х малолетних детей, ранее уже привлекался к ответственности за кражу.

Согласно материалам дела, утром 6 июня 2016 мужчина пытался похитить из магазина «Сильпо» в ТРЦ «Гулливер» 20 плиток темно-молочного шоколада «Roshen» «Чайка», общей стоимостью 238 гривен 17 копеек, но был задержан охранником магазина.

Мужчина признал свою вину, заявил, что искренне раскаивается в содеянном и просил его строго не наказывать.

Суд квалифицировал его действия как «законченное покушение на кражу, совершенное повторно» и приговорил к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев.

К назначенному наказанию суд частично присоединил неотбытое наказание, назначенное по приговору Конотопского горрайонного суда Сумской области от 25 ноября 2014 года и окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца.

Напомним, в Николаеве мужчина избегал приговора суда по краже и попался еще на грабеже.