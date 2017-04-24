На Ровенщине СБУ задержала съемочную группу телеканала «ZIK»

В Ровенской области вблизи пгт Оржев Служба безопасности Украины задержала съемочную группу телеканала "ZIK".

Об этом говорится в сообщении телеканала на его странице в Facebook.

"В Ровенской области неподалеку от пгт Оржев задержали съемочную группу программы «Тропами войны». Ее автор и ведущий Андрей Стельмах находился там в командировке по редакционному заданию. Задержание произошло сотрудниками Службы безопасности Украины по надуманному предлогу – проникновение на территорию режимного объекта в этой местности. Угрожают обысками и арестом съемочной группы. Сейчас обе стороны ждут следственно-оперативную группу для проведения обыска журналистов", - говорится в сообщении.

В СБУ и МВД УНИАН пока не удалось получить комментарий по этому поводу.

Напомним, 14 апреля под поселком Плюты Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль с журналистами Слідство.інфо Максимом Опанасенко и Кириллом Шапарем.