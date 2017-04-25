В Николаеве будут заочно судить «народного мэра» Никонова и еще двоих участниц местного антимайдана

Дмитрий Никонов (слева) и Лариса Шеслер

Центральный районный суд города Николаева заочно будет судить троих местных жителей, обвиняемых в совершении ряда преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает Центральный райсуд Николаева.

«А именно в отношении бывшего начальника инспекции по благоустройству Николаевского городского совета Н., обвиняемого в совершении уголовных преступлений предусмотренных ст.340, ч.2 ст.110, ст.293, ч.3 ст.27, ч.2 ст.109 УК Украина; экс-руководительницы регионального отделения одной из политических партий Ш. обвиняемой по ч.2 ст.110 УК Украины; местной жительницы П., обвиняемой по ч.2 ст.110, ст.293 УК Украины», – говорится в сообщении.

Все указанные лица сейчас находятся в розыске.

Во время подготовительного судебного заседания решался вопрос о возможности осуществления рассмотрения в специальном судебном производстве при отсутствии обвиняемых.

«Прокурор заявил ходатайство, в котором он просил отложить подготовительное судебное заседание, чтобы суд получил подтверждение, что обвиняемые надлежащим образом о времени и месте рассмотрения в соответствии с ч.3 ст.323 УПК Украины. Потерпевшие не возражали против отложения подготовительного судебного заседания, защитники оставили этот вопрос на усмотрение суда», – отметили в суде.

В итоге, судья Оксана Мамаева отложила подготовительное судебное заседание 31 мая текущего года.

Стоит отметить, что речь идет об участниках местного Антимайдана: так называемом «народном мэре» Николаева Дмитрие Никонове, экс-депутате облсовета от партии Витренко Ларисе Шеслер и жительнице Николаева Анне Павловой.

Напомним, так называемого «народного мэра» Николаева Дмитрия Никонова задержали сотрудники СБУ в Николаевской области 28 июля 2014 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). Центральный суд определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Однако позже Никонова обменяли на пленных украинских военных.

Павлова и Шеслер были одними из организаторов акций пророссийских организаций под памятником Героям-Ольшанцам.

Напомним, что в апреле 2015 года николаевские главари сепаратистов – бывшая депутат облсовета от партии Витренко Лариса Шеслер и «народный мэр» Дмитрий Никонов – засветились на состоявшемся в Москве круглом столе при Общественной Палате РФ, требуя себе статус «политэмигрантов».