Николаевская ЛГБТ-организация заявила о нападении и временно приостанавливает проведение мероприятий

Николаевская ассоциация ЛГБТ «Лига» заявила, что в ночь с пятницы на субботу, 22 апреля, на ее центральный офис, расположенный на улице Потемкинской, было совершено нападение.

Об этом говорится в заявлении организации, разосланном в понедельник, 24 апреля.

Отмечается, что в 5 утра неизвестные проникли на территорию организации и полностью обезвредили внешнюю систему безопасности.

«Срезали и украли камеры наблюдения, вывели из строя электросеть офиса, что едва не привело к возгоранию помещения, повредили прожекторы и домофонную связь. Металлическая ограда вокруг помещения офиса не защитила от варварской акции. Таким образом, Комьюнити-центр Ассоциации ЛГБТ «Лига» в Николаеве остался без внешней защиты», – говорится в заявлении.

Отмечается, что организация обратилась в полицию и уже открыто уголовное производство.

«Работники Ассоциации подозревают, что целью преступных действий является дальнейшее нападение на организацию. Из соображений безопасности, в комьюнити-центре временно приостановлено проведение мероприятий для сообщества ЛГБТ, а круглосуточный внешний надзор за помещением сейчас обеспечивает приватная охранная фирма», – говорится в заявлении.

Напомним, в сентябре 2015 года в Николаеве «Ассоциация ЛГБТ «ЛИГА» запланировала проведение правозащитного мероприятия. В рамках этого мероприятия они заявили о намерении почтить память Героев Небесной Сотни. Такая затея не понравилась представителям «Правого сектора», которые призвали выразить протест против акций и мероприятий секс-меньшинств. Горисполком попросил у суда запретить акцию ЛГБТ-сообщества, но суд разрешил геям провести велопробег.

В итоге акция обошлась без провокаций.