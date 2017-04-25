СБУ расследует как диверсию съемку телеканалом ZIK военного объекта на Ровенщине

Служба безопасности Украины начала расследовать попытку снять с квадрокоптера военный объект в Ровенской области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вчера местный житель заметил в контролируемой зоне вблизи воинской части группу неизвестных с техническими средствами для съемок и квадрокоптером. Гражданин сообщил о факте командиру части. Противодиверсионное военное подразделение задержало неизвестных и вызвало СБУ и полицию.

«Сотрудникам спецслужбы задержанные лица представились как журналисты проекта «Тропами войны» телеканала ZIK. Они якобы выполняли редакционное задание относительно съемок лесного массива и местного туристического объекта «Тоннель любви». По результатам осмотра места происшествия в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам приготовления к диверсии за ч. 1 ст. 14 и ст. 113 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия», - сказано в сообщении.

На сайте ZIK сообщается, что съемочная группа телеканала до сих пор удерживается под охраной, однако официально журналисты не задержаны.

Военный эксперт Константин Машовец пишет в Facebook, что журналисты пытались снять с квадрокоптера базу хранения боеприпасов.

Напомним, ранее сообщалось, что 24 апреля на Ровенщине СБУ задержала съемочную группу телеканала «ZIK».