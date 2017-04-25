В Николаеве задержали подростка, который тяжело ранил ножом двух парней из-за «некорректной» просьбы закурить

В Николаеве полицейские разыскали 17-летнего подростка, который в уличной ссоре тяжело ранил ножом двух парней.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Инцидент случился вечером 7 апреля у дома №248 по улице Пограничной. По объяснениям пострадавших парней возрастом 19 и 22 года, конфликт возник из-за их просьбы закурить, которую они высказали прохожему в вызывающей форме. В таком же тоне ответил нетрезвым парням и прохожий. Началась ссора, во время которой подросток тяжело ранил своих оппонентов. Пострадавших госпитализировали с проникающими ранениями брюшной полости.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). Спустя две с лишним недели подозреваемого задержали, в его жилье полиция провела обыски, «в ходе которых изъяли неопровержимые доказательства причастности подростка к преступлению». Сейчас в отношении подростка решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве судят 16-летнего подростка, обвиняемого в нанесении 25 ножевых ранений жителю Корабельного района.