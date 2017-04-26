Пьяный николаевец срезал батарею в подъезде и пытался отбиться от патрульных

Николаевские патрульные задержали злоумышленника, который срезал в подъезде батареи.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаева.

В понедельник, 24 апреля, около 14:00, патрульные получили сообщение о том, что в подъезде дома, расположенного на улице Белой неизвестный срезает батареи для отопления.

На месте происшествия инспекторы застали мужчину, рядом с которым находились срезаная батарея и провода интернет-провайдера. Подозреваемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Выйдя из подъезда, мужчина начал неадекватно себя вести и бросаться с кулаками на жителей дома. На замечание патрульных он не реагировал, поэтому им пришлось надеть на него наручники.

В дальнейшем 47-летнего мужчину патрульные доставили в отдел полиции, а на место происшествия вызвали сотрудников следственно-оперативной группы.

Ранее сообщалось, что в Николаеве поймали вора, который срезал провода с мастерской.