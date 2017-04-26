В Первомайске отдали под суд подрядчика и предпринимателя, присвоивших 540 тысяч гривен при ремонте дорог

В Первомайске будут судить подрядчика и частного предпринимателя, который на ремонте дорог присвоил более 540 тысяч гривен бюджетных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Так, руководитель подрядной организации, злоупотребляя служебным положением, при капитальном ремонте дорог в Первомайске завладел бюджетными средствами. А указанный предприниматель осуществлял технический надзор за качеством ремонта.

«В конце 2015 года подрядчик в акты приемки выполненных работ на трех объектах внес недостоверные данные относительно объемов осуществленных работ по капитальному ремонту дорог. Он значительно завысил объемы работ, а предприниматель составил неправдивые официальные документы о техническом надзоре за ремонтом дорог. Согласно выводам комплексных экспертиз, в результате действий обвиняемых причинен ущерб бюджету на сумму более 540 тысяч гривен, а работы по двум объектам на сумму 1,6 миллиона гривен следует переделать», - отметили в прокуратуре.

Подрядчик обвиняется в служебном подлоге и завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением. Действия частного предпринимателя квалифицировали как подделка документов и злоупотребление полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги. На движимое и недвижимое имущество обвиняемых наложен арест. Принимаются меры по возмещению ущерба. За совершенное руководителю подрядной организации грозит лишение свободы на срок до 12 лет, а предпринимателю – лишение свободы на срок до 8 лет.