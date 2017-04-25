В Николаеве коллекторы запугивают многодетную мать угрозами на стенах подъезда

В Николаеве коллекторы расписали стены в подъезде угрозами многодетной матери. Они требуют выплатить кредит за её бывшего мужа.

Об этом в Facebook написала журналистка Ирина Курдыба.

«Наверное, нам всем придется защищать себя самим. История такая: прихожу вчера с работы, а у меня на стене надпись угрожающего характера. Присмотрелась, речь о другой квартире, но тоже неприятно. Звоню соседке - приличной многодетной маме, в чей адрес угрозы написаны. Она, бедная, ни сном, ни духом о кредите, который взял ее бывший муж и с которым она давно в разводе. Оказывается, к ней приходили горе-коллекторы и, не застав ее дома, разрисовали недавно отремонтированные нами стены. Соседка вызвала полицию. Те сказали, чтобы она - мать 5 детей - сама ловила хулиганов. У меня в связи с этим два вопроса: кто дал право уродам-коллекторам запугивать несчастную мать? И почему наша полиция футболит беззащитных людей?», - говорится в сообщении.

В комментарии «Преступности.НЕТ» в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области сообщили, что так как Ирина в своей записи не указала район, в котором это произошло, правоохранители затрудняются найти информацию по данному происшествию.

Напомним, что ранее в Николаеве коллекторы расписали подъезд матами и свастикой, где им никто и ничего не должен.