Россия запустила свое производство газотурбинных двигателей, которые ранее закупала в Николаеве

Научно-производственное объединение «Сатурн» (Рыбинск, Россия) во вторник, 25 апреля, начало производство собственных корабельных газотурбинных двигателей. На открытии работ присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает Lb.ua ссылаясь на ТАСС.

Так, Владимир Путин напомнил, что корни этого события - в 2014 году, «когда некоторые партнеры отказались от поставок в Россию».

- Тогда мы и приняли решение: не будем делать что- то такое среднее, а будем отрабатывать свои собственные новые продукты, свои новые решения, свои новые машины, и мы даже пошли на то, чтобы сместить вправо программу перевооружения российского флота, ожидая вашу машину, - подчеркнул он.

- До сих пор все корабельные газотурбинные двигатели собирались только в Украине, в Николаеве. Сегодняшний день - это фактически запуск новой отрасли - корабельного двигателестроения. Никогда мы этого не делали. Они думали, что они нас поставили в угол, и мы не сможем закончить строительство фрегатов, но мы это сделали, - заявил на церемонии запуска производства вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Стоит отметить, что по имеющейся у редакции информации, два года назад НПО «Сатурн» переманивал работников «Зори», обещая высокую заработную плату и лучшие условия жизни. Но в итоге многие специалисты вернулись в Николаев, посетовав на то, что их обманули и обещанных условий не предоставили.

Напомним, что ещё в 2014 году Украина полностью прекратила поставку военной продукции в Россию.

Также, в апреле 2016 года в Николаеве СБУ задержала работников «Зори» при попытке продать РФ комплектующие к газотурбинным двигателям, а в апреле 2017 года работник «Зори-Машпроект» пытался вывезти с завода оборудование в Россию.