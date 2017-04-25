«Рукоприкладства не было», – помощник нардепа о конфликте в селе под Николаевом

Помощник нардепа Тараса Креминя Сергей Калашников утверждает, что при конфликте с жителем села Кирьяковка не использовал никаких взрывоопасных предметов или других методов физического влияния на оппонента.

Об этом Калашников заявил в комментарии «Преступности.НЕТ»

Помощник нардепа подтвердил, что у него был конфликт с мужчиной в Кирьяковке. При этом он уверяет, что не бросал шумовую и газовую гранаты. Причиной спора, по его словам, стали жалобы местных охотников на систематическое браконьерство и другие нарушения со стороны мужчины, а в тот вечер он застрелил двух коз.

– Действительно конфликт был. Был разговор на повышенных тонах. Никто никого не бил, рукоприкладства не было. Он был пьяным и невменяемым. Разговаривать с человеком было не о чем, – сказал Калашников, отметив, что он не бросал никаких взрывчатых предметов и что таких материалов в суде нет.

– Когда мне позвонили сотрудник полиции, то я уже был дома. Попросили приехать утром дать какие-то объяснения. Я сотрудникам полиции сказал, что зайдите в гараж и посмотрите – там лежат две застреленных козы. Он в гараж не пустил и причины конфликта не объяснил. Если это и было (применение шумовой и газовой гранат, – прим.), то было после того, как мы приехали. Или до того, как мы приехали, – отметил помощник Креминя.

Относительно админнарушения Калашников рассказал, что в Николаевском райсуде рассматривался другой случай, а не конфликт в Кирьяковке. По его словам, сотрудники полиции установили, что его охотничье оружие хранилось не в сейфе, что и стало причиной составления протокола.