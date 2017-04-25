Исламисты взяли на себя ответственность за теракт в питерском метро

Ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга взяла на себя группировка, связанная с «Аль-Каидой».

Об этом сообщает SITE.

Проект уточняет, что боевики пригрозили новыми терактами.

Как сообщает в Facebook Conflict Intelligence Team, ранее неизвестная группировка «Батальон имама Шамиля» («Катиба аль-Имам Шамиль») называет себя частью «Аль-Каиды» и заявляет, что теракт совершил Акбаржон Джалилов (которого подозревают российские правоохранительные органы).

Российские СМИ писали о возможной причастности к взрыву в метро Питера группировки «Таухид валь-Джихад».

Напомним, 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество жертв, по последним данным, составляет 15, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.