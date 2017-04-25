Генпрокуратура подозревает киевских полицейских в помощи банде, «отжимавшей» дорогие квартиры

Полиция Киева могла помогать банде, которая убивала и пытала киевлян, чтобы завладеть их жильем и деньгами. В этом могли участвовать должностные лица полиции - подозревает Генпрокуратура.

Об этом стало известно из судебного постановления, которое было обнародовано в Едином реестре судебных решений.

Как говорится в опубликованных материалах суда, в 2014-2015 годах пятеро жителей Киева организовали вооруженную банду с целью нападения на отдельных лиц, завладения чужим имуществом, жильем и денежными средствами. Их мишенью стали одинокие граждане из неблагополучных и социально незащищенных слоев населения.

Злоумышленники также подыскивали людей, владевших ценной жилой недвижимостью в Киеве, изучали их родственные и социальные связи, для устранения возможных препятствий в дальнейшем. Они склоняли неблагополучных лиц к чрезмерному употреблению алкоголя или наркотических веществ, похищали людей, незаконно лишали их свободы, удерживая принудительно в изоляции, запугивали и применяли физическое насилие.

Также злоумышленники требовали и принуждали к заключению заведомо невыгодных гражданско-правовых обязательств, а также лишали жизни граждан путем их умышленного убийства с целью получения прав собственности на их имущество.

В ходе расследования была установлена ​​причастность должностных лиц Главного управления Национальной полиции в Киеве к деятельности данной организованной преступной группы.

В рамках расследования еще 11 мая 2016 в рабочем кабинете заместителя начальника отдела управления уголовного розыска ГУНП в Киеве был проведен обыск в ходе которого были обнаружены и изъяты документы, касающиеся завладение незаконным путем квартир у жителей Киева, копии доверенностей и договоров купли-продажи квартир, записи с номерами мобильных телефонов фигурантов в уголовном производстве, оптические носители информации и прочее.

Кроме этого в кабинете полицейского начальника были обнаружены и изъяты денежные средства: $104 508, 610 Евро, 1000 гривень и изделия из металла желтого цвета

Напомним, на Харьковщине разоблачили «черных риэлторов», присваивавших квартиры умерших людей.