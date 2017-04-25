Во Львовской области призывников будут «ловить» на границе

Представители Львовского областного военкомата начнут дежурить перед пунктом пропуска «Шегини», чтобы выявлять призывников.

Об этом сообщил начальник Львовского пограничного отряда Сергей Мельник во время пресс-конференции во вторник, 25 апреля, передает ZAXID.NET.

«Работники военкоматов обратились к нам с просьбой выставить своих работников перед пунктами пропусков для того, чтобы вручать повестки на срочную службу в Вооруженных силах и Нацгвардии», – сказал Сергей Мельник.

По его словам, эксперимент хотели начать на пункте пропуска «Рава-Русская». Однако из-за нехватки кадров, было решено ввести такой эксперимент в пункте пропуска «Шегини». Когда именно следует ожидать старта этой инициативы – пока неизвестно.

Напомним, в Виннице водителю, который отказался перевозить бойцов АТО, вручили повестку в армию.