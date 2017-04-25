Мошенники в Интернете продают «липовые» ответы на ВНО

В связи с приближением основной сессии внешнего независимого оценивания 2017 года, которая начнется через месяц, в Интернете, особенно в социальных сетях, активизировались мошенники, которые за определенную плату предлагают «помощь» для успешной сдачи ВНО.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

В первую очередь речь идет о возможности приобрести готовые ответы к тестовым заданиям по различным предметам.

«В связи с этим сообщаем, что заключение тестов и печать сертификационных работ осуществляются в условиях строгой конфиденциальности. Надлежащий уровень защиты информации на всех этапах подготовки и проведения внешнего независимого оценивания засвидетельствован аттестатами соответствия. Поэтому настоятельно рекомендуем не пользоваться услугами мошенников, ведь Вы непременно будете обмануты», — говорится в сообщении.

В УЦОКО обещают передать информацию о выявленных объявлениях и мошеннических предложениях в правоохранительные органы для реагирования.

«Для подготовки к тестированию советуем использовать программы внешнего независимого оценивания, утвержденные Министерством образования и науки Украины, а также пользоваться характеристиками сертификационных работ, критериями оценивания заданий открытой формы с развернутым ответом», — заявляют в Центре.

Напомним, накануне начала ВНО хакеры атаковали серверы системы оценивания.