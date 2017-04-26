Совет правосудия рекомендовал оставить на должности николаевского судью, выпустившего из-под стражи рецидивиста

Высший совет правосудия внесет представление Президенту Украины Петру Порошенко о назначении 31 судьи. В их числе и судья Николаевского районного суда Николаевской области Николай Войнаровский.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего совета правосудия

Так, вопрос о назначении судей совет рассмотрел во время заседания 25 апреля. Было отложено рассмотрение дел пяти судей, с целью дополнительного выяснения обстоятельств – нерассмотренных жалоб на судей и разногласий в декларациях.

Среди судей, рекомендованных к назначению и Николай Войнаровский – его переназначат на должность судьи Николаевского райсуда.

Напомним, что ранее Николай Войнаровский отпустил под домашний арест рецидивиста Александра Пикуля, который оказавшись на свободе, в августе 2016 года обстрелял из обреза ружья патрульных, тяжело ранив полицейского. Также Пикуль пытался подорвать полицейских гранатой, но она не взорвалась.

Пикуль уже имеет пять судимостей. В 2014 году он был задержан оперативниками за нанесение тяжких телесных повреждений, незаконный оборот наркотиков и оружия. Его дело, по состоянию на август 2016 года рассматривалось больше года. На время следствия ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Однако когда в суд был передан обвинительный акт, судья Николай Войнаровский изменил ему меру пресечения на домашний арест.