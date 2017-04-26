В Николаеве обнаружили третью крышу, при ремонте которой подрядчик присвоил деньги

Прокуратура обнаружила очередной факт присвоения бюджетных средств подрядчиком при капитальном ремонте крыши многоэтажного дома в Заводском районе Николаева.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Николаевской области.

«Это уже третий факт преступной деятельности указанного лица, уличенный правоохранителями. На рассмотрении в суде уже находится дело по двум аналогичными эпизодами противоправного завладения бюджетными средствами», – говорится в сообщении.

В этом случае директор фирмы внес в официальные документы заведомо ложные сведения относительно объемов и стоимости выполненных строительных работ, чем нанес бюджету материальный ущерб на сумму свыше 70 тысяч гривен.

В суд направлен очередной обвинительный акт в уголовном производстве относительно руководителя общества с ограниченной ответственностью за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины («Присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно»; «Служебный подлог»). Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Сейчас продолжается расследование других эпизодов противоправных действий обвиняемого и связанных с ним юридических лиц.

Напомним, ранее прокуратура сообщала, что сумма присвоенных средств была равна 180 тысячам гривен. Позднее судебно-экономическая экспертиза показала, что вследствие злоупотреблений подрядчика бюджету нанесен ущерб на четверть миллиона гривен. На имущество обвиняемого наложен арест. Принимаются меры по возмещению ущерба.