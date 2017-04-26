Патрульные нашли у николаевца ампулы с наркотиками

В Заводском районе Николаева патрульные задержали мужчину, по подозрению в хранении наркотических средств.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаева.

Так, во вторник, 25 апреля около 15:00, патрульные получили сообщение о том, что неизвестный что -то ищет в земле возле дома по улице Пограничной. Прибыв на место, инспекторы увидели похожего по описанию человека. Увидев их он резко встал и хотел уйти, но патрульные остановили его. Во время проведения поверхностной проверки инспекторы нашли в кармане у 38-летнего жителя Заводского района Николаева 18 ампул Димедрола и ампулу Баклофена, которые, по его словам, он приобрел для собственного употребления. Что он искал человек объяснять отказался. Патрульные доставили его в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что николаевский патрульный поймал мужчину с наркотиками, который «что-то искал в земле».