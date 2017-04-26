СБУ провела обыски в одной из крупнейших инвесткомпаний Украины

В инвестиционной компании Dragon Capital проходят обыски, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

«Мне только что написали. Как на это реагировать, даже не знаю. Мне сейчас написали информацию, что сейчас идут обыски в инвестиционной компании Dragon Capital… Изымают там технику», — заявил премьер.

Гройсман поручил правительственному уполномоченному по вопросам инвестиций, первому заместителю министра финансов Украины Оксане Маркаровой связаться с Dragon Capital для выяснения ситуации.

«Я не имею права вмешиваться в работу Службы безопасности Украины, но считаю, что там все должно происходить адекватно, без любого паралича работы инвестиционного фонда. Какие портфели инвестиций в Украину зайдут?» – сказал премьер.

Как сообщила руководитель пресс-службы Dragon Capital Ольга Белобловская, обыски связаны с обвинением в незаконном использовании программного обеспечения.

«Сейчас СБУ проводит в нашем офисе Dragon Capital обыск. Имеет решение суда на выемку компьютерной техники. Речь идет о незаконном использовании программного обеспечения», — написала она на своей странице в Facebook.

Основанная в 2000 году Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Миноритарным пакетом Dragon Capital с 2007 года владеет Goldman Sachs, один из крупнейших мировых банков.

Напомним, ранее силовики проводили обыски в офисе «Укрнафты», СБУ спилила решетку болгаркой