В Николаеве патрульные задержали девушку за избиение женщины из ревности, а ее парня за справление нужды

Во вторник, 25 апреля, патрульные задержали девушку, которая избила женщину и ее парня, справлявшего нужду в общественном месте.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции Николаева.

Около 14:00 сотрудникам патрульной полиции поступил сигнал об избиении женщины на улице Театральной (Васляева). 45-летняя пострадавшая, рассказала, что неизвестная девушка нанесла ей несколько ударов в лицо и указала направление, в котором она ушла вместе со своим парнем.

Патрульным удалось догнать пару. Сначала 23-летний парень подозреваемой пытался помешать правоохранителям пообщаться с ней, но впоследствии успокоился.

«Как выяснилось девушке не понравилось, что заявительница слишком любезно поздоровалась с ее парнем и она начала бить ее. В момент опроса всех участников события парень, которого «не поделили» женщины стал справлять малую нужду на глазах у всех. На замечание патрульных не реагировал, а закончив вообще начал им угрожать. Для прекращения его противоправных действий, инспекторы применили к нему наручники», – говорится в сообщении.

В дальнейшем всех участников события патрульные доставили в отдел полиции, где на мужчину составили админматериалы, а женщин передали работникам следственно-оперативной группы отдела полиции.

Напомним, в Николаеве две девушки из-за парня избили свою подругу и отобрали у нее мобильный.