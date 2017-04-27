В Николаеве обокрали еще пять автомобилей, воры не брезгуют даже запасными колесами

В Николаеве полиция зафиксировала еще пять краж из автомобилей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В Ингульском районе в ночь на 25 апреля из автомобиля «Таврия», припаркованного возле дома №49/1 по улице Космонавтов, неизвестные похитили запасное колесо, аккумулятор и инструменты. А из автомобиля «DAF», который стоял возле супермаркета по проспекту Мира, 40, и из припаркованного на проспекте Центральном «Fiat» похитили запасные колеса.

Кроме того, утром 22 апреля из грузовика «MAN», припаркованного на улице Кузнечной, украли два аккумулятора, автомагнитолу и дизельное топливо. Также сообщается, что из автомобиля «Daewoo Lanos», оставленного в районе перекрестка улицы Бузника и проспекта Центрального, неизвестные похитили барсетку с деньгами.

А как сообщили в Первомайском отделе полиции, в ночь на 24 апреля в Южноукраинске неизвестные пытались угнать автомобиль «ВАЗ-2109» со двора многоэтажного дома №8 по проспекту Соборности. Но угонщики бросили легковушку в конце двора, на расстоянии около 100 метров от парковки.

Напомним, ранее сообщалось, что задержан «вор в законе», который «крышевал» угоны и кражи из машин в Николаеве.