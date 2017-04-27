В Николаеве вандалы отбили гранитную плиту на памятнике воинам-танкистам

В Николаеве неизвестные отбили гранитную плиту на памятнике воинам-танкистам, расположенном на пересечении проспекта Центрального и улицы 6-й Слободской.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Федор Левченко.

«На памятнике освобождению Николаева (танк Советской Армии Т-34), что на проспекте Центральном и углу 6-й Слободской оторвали несколько облицовочных плит. Думаю, оторвали, так как плит нет на месте возле памятника», – написал Левченко.

В комментариях к посту на предположение относительно того, что, возможно, это коммунальные службы проводят работы в канун празднования 9 Мая, однако Левченко отметил, что на месте находились коммунальщики, которые решали, что с этим делать.

Стоит отметить, что в Николаеве время от времени вандалы разбивают и уродуют памятники, памятные таблицы, надгробные плиты на кладбищах. В частности, ранее неизвестные сломали табличку на памятнике в сквере памяти героев Чернобыля, похитили два светильника в сквере имени Черновола на следующий день после того, как было установлено освещение, разбили боковую панель на новом остановочном комплексе.

Кроме того ранее мемориал неоднократно подвергался антисемитским атакам памятный знак жертвам Холокоста. Акты вандализма имели место в сентябре 2012 года, марте, октябре и декабре 2013 года, июне и июле 2014 года. Ни одно из этих преступлений не было раскрыто.