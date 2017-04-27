«У меня нет охранников», – губернатор Николаевщины открестился от человека, напавшего на журналиста

Глава Николаевской облгосадминистрации заявил, что у него нет охраны, и если «кто имеет вопросы к добровольцам», то «это не к нему».

Об этом Савченко заявил при общении с журналистом Кириллом Ющишеным.

Напомним, что журналист Кирилл Ющишен заявил о том, что в четверг, 26 апреля, на него напал охранник губернатора Алексея Савченко.

Губернатор же после окончания сессии облсовета, комментируя конфликт с журналистом, заявил, что у него нет охранников.

– Ты меня обвинил, что мой охранник тебя трогал. У меня нет охранников. У меня есть люди, которые со мной были в том месте, куда многие не поехали. Скажи мне пожалуйста: ты меня обвинил? Я тебе сказал: «Выключи камеру. – Да нет, а чего?» Я готов разобраться, но скажи сейчас правду, – сказал Савченко Ющишену.

Кирилл Ющишен начал пояснять, что перед губернатором шел седой человек, который позже напал на него.