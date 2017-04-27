«У меня нет охранников», – губернатор Николаевщины открестился от человека, напавшего на журналиста

Глава Николаевской облгосадминистрации заявил, что у него нет охраны, и если «кто имеет вопросы к добровольцам», то «это не к нему».
Об этом Савченко заявил при общении с журналистом Кириллом Ющишеным.
Напомним, что журналист Кирилл Ющишен заявил о том, что в четверг, 26 апреля, на него напал охранник губернатора Алексея Савченко.
Губернатор же после окончания сессии облсовета, комментируя конфликт с журналистом, заявил, что у него нет охранников.
– Ты меня обвинил, что мой охранник тебя трогал. У меня нет охранников. У меня есть люди, которые со мной были в том месте, куда многие не поехали. Скажи мне пожалуйста: ты меня обвинил? Я тебе сказал: «Выключи камеру. – Да нет, а чего?» Я готов разобраться, но скажи сейчас правду, – сказал Савченко Ющишену.
Кирилл Ющишен начал пояснять, что перед губернатором шел седой человек, который позже напал на него.
– Ты обвинил меня, в том, что это мой какой-то такой человек. У меня такого человека нет. Начни с другого. Скажи, что меня там побили, я вас прошу разобраться и я разберусь. Вот это правильная человеческая позиция. И честная. А не обвинять меня в том, что кто-то побил. Я вас всех защищаю, защищаю общественность и я вынуждаю и практически каждый день разговариваю с полицией, чтобы раскрывали преступления. Все сняли. Получили. Всем понравилось, – ответил Савченко.