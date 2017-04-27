Суд продлил Насирову меру пресечения на два месяца – в САП планируют за это время завершить досудебное расследование

Отстраненному председателю Государственной фискальной службы Роману Насиров продлена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога до 26 июня. При этом в Специализированной антикоррупционной прокуратуре планируют уже завершить досудебное расследование к этой дате.

Соответствующее решение принял Соломенский суд Киева, передает «Громадське».

Также суд обязал Насирова сдать паспорта, поскольку он не имеет права покидать территорию Киева. Отметим, что по Насирова был внесен залог, поэтому фактически он остается на свободе, но обязан носить электронный браслет.

«Судья полностью удовлетворила ходатайство прокуроров. Мы довольны таким решением», – заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив.

Он добавил, что досудебное расследование «никоим образом не тормозится, оно на завершающей стадии». На вопрос журналиста, успеют завершить расследование дела в отношении Насирова до 26 июня, прокурор ответил: «думаю, что да».

Как известно, Насирову вменяют неправомерную рассрочку налоговых долгов предприятиям нардепа Александра Онищенко и нанесение убытков государству на 2 миллиарда гривен. С 3 марта Насиров был отстранен от должности главы ГФС. Период с 7 по 16 марта Насиров провел за решеткой, пока его жена не внесла залог в размере 100 миллионов гривен.