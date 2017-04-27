В 79-й бригаде осудили поступок десантника, задержанного по подозрению в торговле оружием

Командование и личный состав 79-й ОДШБр (бывш. 79-й ОАМБр) осуждают поступок военнослужащего, который был задержан СБУ по подозрению в торговле оружием.

Соответствующее заявлении размещено в официальной группы части в сети Facebook.

Как известно, вчера в СБУ сообщили о задержании в Николаеве двух мужчин при попытке продать два автомата, почти тысячу патронов, оружейные магазины, несколько килограмм взрывчатки и детонаторы.

Позже стало известно, что один из задержанных – старший сержант 79-й ОДШБр, а второй – местный житель.

В части отметили, что задержанный военнослужащий проходил службу в рядах подразделений бригады в зоне проведения АТО.

«Оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, изъятые при попытке незаконной продажи, были незаконно привезены из зоны проведения АТО. Среди найденных образцов оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ нет тех, которые были взяты со складов воинской части или оборудованных хранилищ. Места хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и инженерного оборудования части находятся под надежной защитой и охраной, их учет, хранение и перемещение проводится в строгом соответствии с Уставом и требованиями соответствующих установочных документов и инструкций», – говорится в сообщении части.

Также отмечается, что военнослужащие бригады, которые несут службу с оружием, проходят соответствующие инструктажи по безопасному обращению с оружием и информированы об ответственности за незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

«Командование и личный состав бригады осуждают такой поступок военнослужащего и надеются на проведение справедливого расследования, которое установит круг виновных и причастных лиц. Военнослужащие бригады осознают, какую опасность несут изъятые средства поражения в руках злоумышленников и со своей стороны обеспечивают полное сотрудничество с правоохранительными органами», – резюмировали в части.

Напомним, ранее на Николаевщине сотрудниками СБУ была прекращена противоправная деятельность местного жителя, который специализировался на незаконном приобретении и хранении боеприпасов, поступающих из района проведения антитеррористической операции.