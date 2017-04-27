Прокуратура открыла дело за возвращение в Одессе старых названий декоммунизированных улиц

Прокуратура открыла дело за решение Одесского городского совета вернуть некоторым переименованным в рамках декоммунизации улицам прежние названия.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«В четверг, 27 апреля, прокуратурой области начато уголовное производство, в связи с принятием Одесским городским советом решения относительно изменения названий улиц и переулков», –

В прокуратуре отмечают, что в принятом решении усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 436-1 УК Украины («Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов»).

Напомним, что соответствующее решение депутаты приняли в среду, 25 апреля. На рассмотрение депутатов данный вопрос внес один из ближайших соратников мэра Одессы Геннадия Труханова, глава промэрской фракции Олег Брындак. После обсуждения вопроса, решение поддержали 46 депутатов.

В частности в Одессу «вернулись» улицы 25-й Чапаевской дивизии, улица и переулок Бабушкина, улицы Гайдара, Белинского, Бадаева, Терешковой, проспект Маршала Жукова и т.д. Вместе с тем, улица Карла Либкнехта стала улицей Небесной сотни, а переулок К.Либкнехта – переулком Героев Крут, девять Чапаевских переулков – Староказачьими переулками и т.д.