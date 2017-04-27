В Киеве СБУ на взятке в $10 тысяч задержала депутата облсовета от «Свободы»

В четверг, 27 апреля, следователями прокуратуры города Киева совместно с оперативными работниками СБУ в Киеве и Киевской области разоблачен на коррупционном преступлении депутат Киевского областного совета, председатель постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования, водных ресурсов, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и других чрезвычайных ситуаций Киевской областной совета.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Отмечается, что депутат требовал от директора одного из предприятий Киевской области 10 тысяч долларов США за согласование возглавляемой ним комиссией проекта решения Киевского областного совета о предоставлении предприятию специального разрешения на пользование недрами, а также за принятие всех зависящих от него мер по принятию этого решения на сессии Киевского областного совета.

«Злоумышленник задержан после получения им второй части неправомерной выгоды в сумме 6 тысяч долларов США и принятия Киевским областным советом решения о согласовании ходатайства субъекта предпринимательской деятельности по предоставлению специального разрешения на пользование недрами», – говорится в сообщении.

В помещении Киевского областного совета и по месту жительства фигуранта проведены обыски. Следственные действия продолжаются. Как пишет "Украинская правда" по состоянию на 16:40 Служба безопасности Украины проводит обыски в кабинете председателя Киевского облсовета Анны Стариковой. При этом Анна Старикова закрылась в кабинете, а всех выдворили из приемной. Около 15 депутатов от "Батькивщины" пытались прорваться к Стариковой в кабинет.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Киевского облсовета, главой вышеупомянутой депутатсткой комиссии является Максим Запаскин, который прошел в облсовет от ВО «Свобода».

Напомним, на данный момент в суде продолжается рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-вице-губернатора Николаевской области Николая Романчука. Ему вменяют совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины («Получение взятки»), что он «требовал и получил» 90 тысяч долларов от директора ООО «ЭЛК-Буд» Максима Гламаздина за использование служебных полномочий для выдачи специального разрешения на добычу камня-ракушняка, разработку карьера в Еланецком районе.

В ходе судебного заседания стало известно, что процесс прохождения скандального проекта решения по выдаче разрешения на добычу камня ООО «ЭЛК-Буд» в Николаевском областном совете контролировал лично Михаил Соколов, который на тот момент был первым заместителем главы облсовета.

Он же «состыковывал» директора предприятия Максима Гламаздина с еще одним фигурантом уголовного производства, беглым экс-помощником главы облсовета Геннадием Левченко.

Что касается Соколова, то он всячески отнекивается, что принимал участие в коррупционной схеме.