В Николаеве патрульные задержали мужчину, порезавшего шины автомобиля

В Николаеве патрульные задержали мужчину, который порезал шины автомобиля и толкал полицейского.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции.

«Около 14:00, во время охраны общественного порядка, которую осуществляли патрульные с работниками отдела полиции, они получили сообщение о том, что на улице Заводской неизвестный мужчина порезал резину на автомобиле «Skoda Felicia». Во время общения с правоохранителями 33-летний мужчина сразу начал нецензурно выражаться, размахивать руками и пытался толкнуть полицейского», – говорится в сообщении.

К правонарушителю патрульным пришлось применить наручники. В дальнейшем правоохранители доставили мужчину в отдел полиции и передали работникам следственно-оперативной группы.

Напомним, в Николаеве неизвестные порезали шины сразу трем автомобилям в одном микрорайоне.