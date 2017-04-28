В Николаеве неизвестные вновь вырвали с корнями деревья, высаженные горожанами

В среду рано утром, 26 апреля, неизвестные вырвали с корнями часть высаженных месяц назад саженцев акации, и часть просто сломали у корня.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил местный житель.

По его словам, месяц назад местные жители высадили 36 саженцев акации на том месте, где в ноябре прошлого года также были высажены саженцы и похищены неизвестными.

«Все было хорошо, но в среду рано утром какая-то гн**а все вырвала, а то, что вырвать не смогли, сломали под корень! Вырванные саженцы пропали. Жители подали уже пятое заявление в полицию», – говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре прошлого года на пешеходной акациевой аллее по улице Космонавтов неизвестные выкопали 101 из 118 саженцев деревьев, которые были посажены активными николаевцами накануне. Позже неизвестными были похищены оставшиеся 17 саженцев. Жители возмущены, что это преступление до сих пор не раскрыто.