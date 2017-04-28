Рецидивист, тяжело ранивший из обреза николаевского полицейского, приговорен к 11 годам тюрьмы

Осужденный. Фото: архив Мужчина, который в августе прошлого года в Николаеве на улице Спортивной открыл огонь по сотрудникам патрульной полиции, тяжело ранив одного из них, приговорен к 11 годам тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Напомним, ночью 19 августа 2016 года на улице Спортивной, 17 мужчина отрыл огонь по сотрудникам патрульной полиции, ранив одного из них в бедро. Правоохранителю тогда провели двухчасовую операцию, после которой жизни инспектора уже ничего не угрожало.

В свою очередь злоумышленник также был ранен в ногу. Как оказалось, на тот момент он находился под следствием и уже имел пять судимостей.

«Досудебным расследованием, которое проводилось следователями Главного управления Национальной полиции в области, установлено, что утром 19 августа 2016 года 30-летний житель села Сливино Николаевского района, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, открыл огонь по сотрудникам патрульной полиции, обеспечивающих общественный порядок, ранив одного из них в бедро. Кроме того, когда патрульные попытались задержать его, он бросил боевую гранату Ф-1 в их сторону, которая, к счастью, не взорвалась», – говорится в сообщении прокуратуры.

С учетом собранных в ходе расследования доказательств действия злоумышленника квалифицированы по ч. 1 ст. 263, ст. 348, ч. 2 ст. 15, п 1, 5, 13 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины («Ношение, хранение, приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов, без предусмотренного законом разрешения», «Покушении на убийство двух и более работников правоохранительных органов, в связи с исполнением ими служебных обязанностей» и «Законченное покушение на их умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, лицом, ранее совершившим умышленное убийство»).

«Этот пример сотрудников патрульной полиции города Николаева, которые, рискуя своей собственной жизнью, прекратили противоправные действия, которые могли привести к трагическим последствиям среди населения Николаева, в очередной раз подтверждает их отвагу», – резюмировали в прокуратуре.

Напомним, ранее Жовтневый районный суд Николаевской области приговорил к 9 годам лишения свободы 16-летнего подростка, который в возрасте 15 лет в состоянии алкогольного опьянения нанес жителю Николаева 25 ножевых ранений, однако Апелляционный суд Николаевской области отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение.