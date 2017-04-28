В Николаеве задержали подозреваемого в грабеже подполковника полиции – им оказался дезертир

В Николаеве задержали подозреваемого в грабеже женщины-полицейской. Задержанным оказался военнослужащий, который дезертировал с воинской части.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, в Николаеве 20 апреля злумышелнник ограбил подполковника Нацполиции - начальника отделения следственного отдела Центрального отдела полиции. К полицейской подбежал мужчина, который вырвал из ее рук сумочку, в которой находились служебное удостоверение, телефон, деньги, банковские карты.

Коллеги потерпевшей обратили внимание, что камеры наблюдения возле места преступления зафиксировали неизвестного с армейским рюкзаком. Именно поэтому полиция начала разыскивать подозреваемого среди военнослужащих, которые на момент ограбления не находились на службе.

Вскоре оказалось, что руководство одной из воинских частей также разыскивает военного, своего 19-летнего подчиненного, который после отпуска на территории Херсонской области не появился в установленный срок в расположение части.

Оперативники нашли подозреваемого за пределами Николаева, дома у его товарища. Задержанные не стал отрицать своей вины, рассказал, как грабил полицейскую и отдал правоохранителям ее телефон.

«Военный пояснил, что на преступление он решился, находясь в состоянии алкогольного опьянения и из-за нехватки денег. Решив не возвращаться на службу, грабитель периодически гостил у друзей на Николаевщине, а когда все имеющиеся средства закончились, он решил их быстро «заработать». Жертву выбрал случайно, увидев женщину в безлюдном месте. По словам военного, он успел забрать только телефон и деньги, а, увидев маячки автомобиля патрульной полиции, сумку выбросил, даже не осмотрев тщательно ее содержимое», – говорится в сообщении.

Теперь задержанный будет нести ответственность не только за ограбление (ч.1 ст.186 УК Украины), что наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет, но и за самовольное оставление места военной службы.

27 апреля 2017 грабителю сообщено о подозрении. Следственные действия продолжаются.

Напомним, апелляционный суд подтвердил приговор неоднократно судимому николаевскому дезертиру.