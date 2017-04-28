В Николаеве сгорел внедорожник – полиция открыла производство

В Николаеве 26 апреля сгорел внедорожник «Mitsubishi Pajero Sport».

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

О возгорании автомобиля во дворе дома №85 по улице Чкалова в 21:300 сообщил владелец «Mitsubishi». В результате происшествия ни граждане, ни прилегающие к данной территории здания и другое имущество не пострадали.

Правоохранители изъяли фрагменты горения транспортного средства, которые, с целью установления причин возникновения пожара, были направлены на проведение соответствующего исследования.

По данному факту следственным отделением начато уголовное производство по ч.2 ст.194 УК Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Отметим, что в последнее время поджоги машин в Николаеве стали чуть ли не регулярными. При этом ни один из них полицией не раскрыт.

В частности, 17 февраля текущего года неизвестные подожгли внедорожник, припаркованный на платной стоянке возле гостиницы «Николаев» на улице Садовой, принадлежащий семье Скворцовых. В результате перед машины полностью выгорел, и автомобиль не подлежит восстановлению.

В свою очередь, 6 марта возле села Лупарево под Николаевом, на дачном участке в СВТ «Лаванда» неизвестные пытались поджечь «коктейлем Молотова» внедорожник «Toyota Land Cruiser». Как оказалось позже, он принадлежит депутату Николаевского облсовета от ВО «Батьківщина» Анатолию Николенко.

А в начале марта в городе Первомайске Николаевской области в течение двух дней неизвестные 49-летнему предпринимателю сожгли два автомобиля «Mercedes-Benz». 18 марта в Николаеве на Намыве сгорела «Toyota RAV4».

Все поджоги автомобилей, совершенные в Николаеве на данный момент остаются нераскрытыми.