Суд приговорил к условному сроку мужчину, обстрелявшего во время выборов в Николаеве «дружинников»

Корабельный районный суд города Николаева признал виновным и приговорил к двум годам «условно» Андрея Мовшенко, который был одним из нападавших на членов формирований по охране общественного порядка, во время голосования во втором туре выборов городского головы Николаева в ноябре 2015 года.

Об этом сообщает издание «Корабелов.Инфо».

Как пишет издание, приговором Корабельного районного суда города Николаева от 26 апреля 2017 года, Андрей Мовшенко признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 296 (Хулиганство с применением оружия, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет) и частью 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение, предусматривает менее строгое наказание) Уголовного кодекса Украины.

«... Назначить ему наказание по ч.4 ст.296 УК Украины - лишение свободы сроком на 4 года, по ч.1 ст.122 УК Украины - лишение свободы сроком на 1 год. На основании ч.1 ст.70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим наказанием, определить Мовшенко окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. На основании ч.1 ст.75 УК Украины, освободить Мовшенко от назначенного наказания, заменив его условным сроком на 2 года. На основании ч.1 ст. 76 УК Украины, возложить на Мовшенко следующие обязанности: периодически появляться для регистрации в уполномоченные органа по вопросам пробации, сообщать уполномоченному орган по вопросам пробации об изменении адреса проживания, работы или учебы. Вещественные доказательства, а именно: 2 гильзы, электрошокер, 15 металлических предметов неправильной геометрической формы - уничтожить. Диск с видеозаписями с камер видеонаблюдения хранить в материалах производства ... » - приводит издание выдержку из приговора судьи Тимура Короткова.

Кроме того, с Андрея Мовшенка взыщут в пользу государства судебные издержки в размере 1 тысяча 922, 78 гривен, а также расходы на лечение пострадавших по этому делу: в пользу Николаевской областной детской больницы – 7 тысяч 527,39 гривен, и в пользу Витовской ЦРБ – 2 тысячи 45 гривен.

После объявления приговора, судья напомнил Мовшенку о его правах, в частности, о праве на обращение к Президенту Украины на помилование.

Как сообщалось ранее, «общественники», которых подстрелили во время выборов мэра Николаева, отказываются от претензий к нападавшим.

Как известно, в Корабельном районе Николаева 15 ноября 2015 года во время голосования во втором туре выборов мэра возле избирательного участка №480802 по адресу Артема, 28-а несколько человек напали на членов формирований по охране общественного порядка «Кордон» и «Спас», которые охраняли правопорядок возле УИК по поручению мэрии и полиции Николаева.

Тогда неизвестные напали на дружинников и открыли по ним огонь из травматического оружия, в результате чего пострадало три человека - одному из них врачи делали операцию. После этого, на тот момент временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Виталий Гончаров заявил, что нападавшие на членов общественного формирования 15 ноября являются членами группировки николаевского криминального авторитета Михаила Титова, известного также по прозвищу «Мультик». Гончаров 1 декабря объявил в розыск напавшего в день выборов на активистов, но при этом не называл фамилии и примет разыскиваемого.

На следующий день в николаевской полиции обнародовали данные, что разыскиваемым является 31-летний Андрей Мовшенко. Полиция ему вменила преступление, предусмотренное частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство, повлекшее тяжкие последствия»).