На Николаевщине психиатр погорел на взятке в 600 долларов

В Очакове в пятницу, 28 апреля сотрудники прокуратуры и Управлением защиты экономики Национальной полиций задержали врача-психиатра при получении взятки в 600 долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Николаевской области.

Деньги психиатр получил за обещание повлиять на принятие медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК) положительного решения по установлению лице группы инвалидности.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному врачу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 369-2 УК Украины («Злоупотребление влиянием») и избрании меры пресечения. Проводятся первоочередные следственные действия. Проверяется причастность врача к возможным аналогичных фактов.

Напомним, в Николаеве врач областной психбольницы №1 за взятку с пациента в суде отделался штрафом.