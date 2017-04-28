В Ивано-Франковске СБУ задержала фальшивомонетчиков-иностранцев

В Ивано-Франковске сотрудники СБУ, полиции и прокуратуры задержали двух иностранцев, которые планировали наладить реализацию фальшивых долларов США и евро.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В спецслужбе отмечают, что задержанные прибыли на Прикарпатье для поиска сообщников из числа местных жителей. Они предложили криминальным элементам реализовывать фальшивую валюту за вознаграждение в тридцать процентов от суммы. Сотрудники СБУ задержали иностранцев и двух покупателей при попытке продажи ста тысяч фальшивых долларов и пятидесяти тысяч евро.

Во время обысков в гостинице и арендованных злоумышленниками квартирах оперативники спецслужбы изъяли заготовки банкнот номиналом сто долларов на общую сумму один миллион, заготовки банкнот евро различного достоинства на сумму четыреста тысяч, специальную бумагу с уже нанесенными номиналами, номерами и сериями, химические вещества, пресс-клише, оборудование для изготовления фальшивок.

По заключению экспертов, подделки сделаны очень качественно и под ультрафиолетовым светом отражали все признаки настоящих купюр.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 199 («Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи») Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, в Днепре полиция задержала супругов-фальшивомонетчиков.