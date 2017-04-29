Патрульные нашли у николаевца шприц с наркотиками

В Корабельном районе Николаева патрульные задержали подозреваемого в хранении наркотических средств.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаева.

Так, 27 апреля, около 10:00, на остановке общественного транспорта, расположенной на улице 295-й Стрелковой Дивизии патрульные увидели неизвестного, который курил сигарету. Инспекторы подошли к мужчине, чтобы разъяснить ему нормы законодательства о запрете курения в общественных местах и ​​увидели, как он бросил на землю фрагмент медицинского шприца с прозрачной жидкостью. В дальнейшем, 33-летний мужчина отказался объяснять откуда у него шприц и в нем за вещество. На место происшествия патрульные вызвали работников следственно-оперативной группы отдела полиции и передали им подозреваемого.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине полиция задержала братьев, наладивших торговлю каннабисом.