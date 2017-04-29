Патрульные нашли у николаевца шприц с наркотиками - мужчина пытался напасть на полицейского

Николаевские патрульные обнаружили у пассажира автомобиля, который остановили за нарушение ПДД, шприц с наркотиками. Мужчина вёл себя неадекватно и пытался напасть на полицейского.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, в субботу, 29 апреля, около 13:00, неподалеку от улицы Знаменской в ​​Корабельном районе Николаева за нарушение ПДД патрульные остановили ВАЗ 21053. Во время общения с водителем пассажир автомобиля начал неадекватно себя вести, размахивая при этом руками и переходя на крик. Выйдя из авто он пытался толкнуть полицейского, но сразу оказался в наручниках.

Во время поверхностной проверки инспекторы нашли у 42-летнего жителя Витовского района медицинский шприц с коричневой жидкостью. Мужчина сообщил, что в шприце наркотическое вещество, которым его угостил знакомый. На место происшествия патрульные вызвали работников следственно-оперативной группы отдела полиции.

Ранее сообщалось, что Николаевские патрульные в Широкой Балке нашли у пассажиров такси шприцы с опием.