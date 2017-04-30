В Бразилии прошли многомиллионные акции протеста: люди перекрывали дороги и жгли шины

В крупнейших городах Бразилии в пятницу, 28 апреля, состоялись масштабные акции протеста, направленные против программы реформ правительства президента страны Мишель Темера. По данным профсоюзов, протесты состоялись во всех 26 штатах Бразилии.

Об этом сообщает DW.

В городе Сан-Пауло с двенадцатимиллионным населением была полностью прекращена работа общественного транспорта и перекрыты основные транспортные магистрали. Протестующие перекрыли дороги и зажгли шины на дорогах, ведущих в Сан-Пауло. В Рио-де-Жанейро произошли столкновения между демонстрантами и полицией, против демонстрантов был применен слезоточивый газ и резиновые пули, десятки людей были задержаны.

В столице страны также была заблокирована работа общественного транспорта, а на улицах были возведены баррикады. Протесты и блокирование работы транспорта состоялись также во вторых крупных городах, в частности в Сальвадоре, Натали, Белу-Оризонти, Порту-Алегри, Манаусе.

Недовольство рабочих и населения вызвали планы правительства провести пенсионную реформу и реформу рынка труда. В частности, правительство Темера предлагает увеличить количество рабочих часов и одновременно с этим уменьшить роль профсоюзов. Также правительство намерено заморозить государственные расходы на следующие 20 лет. Эти реформы еще должны быть утверждены Сенатом Бразилии.

Напомним, что в декабре 2015 года сотни тысяч критиков президента Дилмы Русеф вышли на улицы бразильских городов, чтобы поддержать процедуру импичмента главы государства.