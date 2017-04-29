Сто граммов метамфетамина в сутки: В Киеве СБУ пресекла деятельность нарколаборатории

Сотрудники Службы безопасности Украины во процессуальным руководством Генеральной прокуратуры пресекли в Киеве деятельность нарколаборатории по изготовлению метамфетамина.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Правоохранители установили, что житель столицы организовал производство психотропного вещества для дальнейшей перепродажи. По информации спецслужбы за сутки он «делал» почти сто граммов наркотика, который сбывал дилерам.

Во время обысков по месту жительства наркодельца и в арендованном гараже оперативники спецслужбы обнаружили четыреста граммов готового наркотика, шесть литров прекурсоров для его изготовления и лабораторное оборудование для изготовления психотропа.

«Оперативники СБ Украины также изъяли у злоумышленника не зарегистрированы пистолет и револьвер с патронами», - говорится в сообщении.

Главное следственное управление СБУ открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами») и ч. 2 ст. 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Николаеве полиция задержала «варщика» амфетамина, который добавлял в наркотики средство «Крот».