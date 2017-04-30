В полиции и прокуратуре запутались, кого уличили во взятке в больнице на Николаевщине

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В Национальной полиции Украины сообщили об уличении в коррупционном преступлении не только врача-психиатра, но и главного врача николаевского медучреждения.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте Нацполиции.

Напомним, 28 апреля в прокуратуре Николаевской области сообщили, что в Очакове при получении взятки задержали врача-психиатра.

При этом ни слова не указывалось о том, что в этом преступлении был уличен и главный врач.

Напомним, в Николаеве врач областной психбольницы №1 за взятку с пациента в суде отделался штрафом.

Катерина Вовченко

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