Опубликованы новые детали операции военных США по ликвидации Бен Ладена

В США вышла в свет книга The Operator («Механик»), которую написал 41-летний военный Роберта О’Нилл, который заявил, что именно он убил лидера террористической группировки «Аль-Каида» Усаму бен Ладена.

Об этом пишет Daily Mail.

В книге приводятся воспоминания военного и рассказывается о последних минутах жизни бен Ладена.

Автор детально описывает события той ночи, когда был убит известный террорист. О’Нилл вспомнил, что тогда принял для себя тот вариант, что он может не выжить.

Когда спецназ устранил последнюю линию обороны в убежище бен Ладена в Абботтабаде в Пакистане, военный столкнулся с террористом лицом к лицу. Отмечается, что американские военные искали сына бен Ладена 23-летнего Халила. Когда он был застрелен, они решили осмотреть другие комнаты, где О’Нилл и нашел главного террориста.

По словам военного, бен Ладен был «более высоким и худым, чем ожидалось, с более короткой бородой и более белыми волосами». О’Нилл выстрелил дважды, от чего голова террориста «раскололась, и он упал».

Как отметил сам О’Нилл, он хотел показать «человеческую сторону» конфликта. Книга военного прошла необходимое рецензирование через Пентагон.

Напомним, ранее ЦРУ рассказало подробности ликвидации Усамы бен Ладена