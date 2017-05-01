Исламисты планируют совершить два теракта в Лондоне, - СМИ

В Лондоне (Великобритания) последователи террористических организаций "Исламское государство" или "Аль-Каида" планируют совершить два теракта.

Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на местную полицию.

"Есть еще два плана по совершению терактов, которые мы тщательно отслеживаем", - сообщил The Sunday Times один из высокопоставленных сотрудников контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда.

Он также отметил, что лондонская полиция усилила меры безопасности и отслеживает планы исламистов. Предположительно, теракты намерены совершить последователи ИГИЛ и "Аль-Каиды".

Напомним, ранее мэр Лондона Садик Хан заявил, что угроза террористических актов в столице Великобритании достаточно высока.