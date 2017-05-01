В Запорожской области мать выбросила 12-летнюю дочь с 9 этажа

В Энергодаре Запорожской области женщина выбросила из окна квартиры на девятом этаже свою 12-летнюю дочь.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

От полученных травм девочка погибла на месте. Ее мать с места преступления сбежала, однако вскоре была задержана в местном парке.

Как сообщает местное издание, «Медиа-центр Энергодара», подозреваемая в убийстве ранее работала учителем в Энергодарском учебно-воспитательном комплексе №5, а позже библиотекарем. Местные СМИ также отмечают, что, по предварительным данным, у женщины около полугода наблюдались проблемы с психикой.

Также отмечается, что у этой женщины есть еще старшая дочь и муж, которых не было дома на момент происшествия.

Напомним, на Винничине 14-летняя мать выбросила с пятого этажа своего новорожденного ребенка.