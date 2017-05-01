В Одессе возле Куликового поля нашли рюкзак с взрывчаткой

В Одессе во время патрулирования полицейские в районе Куликового поля 1 мая обнаружили рюкзак с взрывчаткой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа и взрывотехники. В рюкзаке обнаружили гранаты «Ф-1», «РГМ», «РДГ-2Б», имитационный патрон, электродетонатор, запалы времен Второй мировой войны, аккумуляторную батарею и тротиловую шашку ТШ-400. Обнаруженные боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. Все обстоятельства устанавливаются.

Отмечается, что полиция Одессы работает в усиленном режиме. На улицах города работают более 2 тысяч правоохранителей.

Напомним, что 2 мая будет третья годовщина одесской трагедии 2 мая, основные события которой развернулись в Доме профсоюзов в районе Куликового поля.