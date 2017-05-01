Задержанный в ЕС австриец воевал на стороне Украины – его обвиняют в военных преступлениях

В прокуратуре австрийского города Винер-Нойштадт утверждают, что задержанный в Польше австриец воевал на Донбассе на украинской стороне и мог совершить военные преступления во время боев за аэропорт Донецка.

Об этом сообщает «Немецкая волна».

25-летний гражданин Австрии, которого задержали на польско-украинской границе, по данным австрийских правоохранителей воевал на Донбассе на украинской стороне. Прокуратура Винер-Нойштадта подозревает задержанного в убийствах противников украинских военных на Донбассе – «вражеских солдат, которые сдались», а также гражданских. Представитель прокуратуры Эрих Габицль уточнил, что преступления могли быть совершены во время боевых действий в Донецком аэропорту. В министерстве внутренних дел Австрии подтвердили, что задержанного подозревают в «военных преступлениях».

Ранее информагентство AFP со ссылкой на польских пограничников распространило информацию о том, что задержанный австриец якобы воевал на Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов.

Представитель австрийской прокуратуры отметил, что против задержанного мужчины проводится еще одно расследование в связи с возможным нарушением закона о наркотических веществах, однако ордер на арест был выдан именно по подозрению в совершении военных преступлений. Сейчас задержанный ожидает осуществления юридических процедур для его экстрадиции в Австрию.