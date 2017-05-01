Житель Южноукраинска из-за «банковского» мошенника потерял 24 тысячи гривен

В Южноукраинске 51-летний местный житель доверился телефонному собеседнику и лишился 23 тысяч 650 гривен.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

По словам мужчины, ему позвонил неизвестный, назвавшийся работником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил, что банковская карта мужчины якобы заблокирована. Чтобы разблокировать счет, телефонный собеседник предложил мужчине назвать код, который придет ему в смс-сообщении на мобильный телефон.

«Доверившись незнакомцу и согласившись на его предложение, мужчина сказал ему необходимую информацию, после чего получил на свой мобильный сообщение о снятии с его карточки всех имеющихся денег», - рассказали в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине задержали мошенников, которые промышляли фейковыми продажами через интернет.